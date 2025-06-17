Bakan Bayraktar'dan petrol ve doğal gaz açıklaması! 'Fiyatlar yukarı çıkabilir'

Kabine Toplantısı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günlerdir devam eden İran-İsrail geriliminin sonucu olarak petrol fiyatlarının yükselmesine dair değerlendirme bulunan Bakan Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, 2019 yılından beri İran'dan petrol alınmadığını hatırlatarak, İran'dan doğal gaz ithal edildiğini hatırlattı. Bakan Bayraktar, Orta Doğu gerilimlerinden dolayı doğal gaz fiyatlarının da artabileceğini belirtti. Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz"

Türkiye'ye Basra çıkışlı Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye ham petrolün geldiğini aktaran Bayraktar, şu cümleleri kurdu:



"Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Doğal gazda ve arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. Biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz"

Bu süreçte Gabar'daki petrol rezervinin bir alternatif olup olmayacağını da değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 8'inin Gabar'dan karşılandığını kaydetti.