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Bakan Bayraktar duyurdu: Cezayir ile LNG ithalat anlaşması üç yıl daha uzatıldı

21.11.2023 20:42 | Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezayir ile yapılan anlaşmayı duyurdu. Bakan Bayraktar, "Cezayir ile LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Yıllık 4,4 milyar metreküp LNG alacağız." dedi.

Bakan Bayraktar duyurdu: Cezayir ile LNG ithalat anlaşması üç yıl daha uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından Cezayir'de yapılan görüşmeler ve anlaşmalarla ilgili açıklama yaptı.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı’na katıldık. Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek.

Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır."


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Cezayir
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