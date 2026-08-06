THY 2026'nın ilk 6 ay verilerini açıkladı: 'Emin adımlarla ilerleyeceğiz'

THY'nin ilk 6 aylık konsolide verilerin paylaşıldığı toplantıda Prof. Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur’a Genel Müdür Yardımcıları A. Harun Baştürk, M. Akif Konar, Levent Konukcu, Abdulkerim Çay, Mehmet Kadaifçiler, Dr. Kerem Kızıltunç, Ali Türk, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün ve Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp eşlik etti.

THY’nin 2026 yılının ikinci çeyreğindeki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 7 milyar 205 milyon dolara ulaştı. Yolcu gelirleri yüzde 14,9 artışla 5 milyar 675 milyon dolar, kargo gelirleri ise yüzde 58 yükselişle 1 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Teknik gelirler ise yüzde 19 gerileyerek 149 milyon dolara düştü.

SAVAŞIN ETKİSİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, 2026 yılının ilk altı aylık finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklerin ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ikinci çeyrekte faaliyet ortamını önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Şeker, 4 ayı ABD-İran Savaşı’nın etkisinde geçen ilk altı aylık dönem için şu benzetmeyi yaptı:

Savaşla ilgili iniş-çıkışların etkisiyle petrol fiyatları geçen 4 ayın önemli bölümünde yüksek seyretti. Bu, jet yakıtına ciddi şekilde yansıdı. Bu dönemde ince ip üzerinde yürürcesine operasyon yönetiyoruz. Duruma göre hızlı aksiyon alıyoruz.

Jet yakıtı fiyatının Mart-Haziran 2026 döneminde geçen yıla göre yüzde 95 arttığının altı çizildi:

Savaş nedeniyle ilave yıllık jet yakıtı maliyetimizi geçen Nisan ayında 3.4 milyar dolar olarak öngörmüştük.

Ateşkesin barışa dönme ihtimalinin arttığı dönemlerin etkisiyle Haziran ayında yıllık ek jet yakıtı maliyeti tahminimizi 2.1 milyar dolara çektik.

Ancak, savaş ortamı yeniden alevlenince tahminimizi 2.9 milyar dolar olarak güncelledik. Haziran ayında ton başına fiyatı 1031 dolara inen jet yakıtı, Temmuz ayında 1184 dolara çıktı. Jet yakıtının ton başına fiyatı geçen Nisan ayında 1543 dolardı.

“TOPLAM GELİRLERİMİZ 7,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Talepte yaşanan hızlı değişimlere dinamik kapasite yönetimiyle uyum sağladıklarını ifade eden Şeker, toplam gelirlerin yıllık bazda yüzde 20,5 artarak 7,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Turkish Cargo’nun performansına da değinen Şeker, savaş ortamının kargo operasyonları üzerinde baskı oluşturmasına rağmen şirketin çevik yapısı ve güçlü altyapısıyla gelirlerini yüzde 58 artırarak 1,3 milyar dolara çıkardığını kaydetti.

YAKIT GİDERLERİ YÜZDE 92,9 ARTTI

THY’nin ikinci çeyrekteki toplam operasyonel giderleri yüzde 37,3 artarak 7 milyar 379 milyon dolara yükseldi. Şirketin yakıt giderleri ise yüzde 92,9 artışla 2 milyar 770 milyon dolara çıktı.

Personel giderleri yüzde 21,4 artarak 1 milyar 616 milyon dolara, bakım giderleri yüzde 30,9 yükselişle 415 milyon dolara ulaştı. THY’nin yatırımcı sunumunda, FAVKÖK’teki gerilemenin temel nedenlerinden birinin artan yakıt giderleri olduğu belirtildi.

YOLCU DOLULUK ORANI ARTTI

Türk Hava Yolları, ikinci çeyrekte 23,2 milyon yolcu taşıdı. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalırken, arz edilen koltuk kilometre kapasitesi yüzde 1,2 arttı.

Yolcu doluluk oranı 1,8 puan yükselerek yüzde 84 seviyesine çıktı. Taşınan kargo miktarı ise yüzde 11,3 artışla 601 bin tona ulaştı.

İLK ALTI AYDA TOPLAM GELİR 13.1 MİLYAR OLDU

THY’nin 2026 yılının ilk altı aylık toplam geliri yüzde 20,8 artarak 13 milyar 122 milyon dolara yükseldi. İlk yarı net kârı yüzde 34,6 düşüşle 423 milyon dolar, FAVKÖK ise yüzde 23,9 gerilemeyle 1 milyar 674 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak-haziran döneminde taşınan yolcu sayısı yüzde 5,5 artarak 44,5 milyona, doluluk oranı ise 2,3 puanlık artışla yüzde 83,7’ye ulaştı.

BİLET FİYATLARININ YÜKSEK OLDUĞUNA DAİR PAYLAŞIMLAR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, sosyal medyada yurt içi bilet fiyatlarının çok yüksek olduğuna ilişkin paylaşımları gördüklerini belirtip, şu veriyi ortaya koydu:

Bu yılın ilk 7 ayında 400 bin şikayet gelmiş. Bunların sadece 120’sinin içeriğinin, “Bilet fiyatları çok pahalı” şeklinde olduğunu gördük.

Bilet fiyatlarının gelişimiyle ilgili şu tabloyu ekrana yansıttı:

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde iç hatlarda ortalama bilet fiyatımız 2 bin 811 liraydı.

Bu yıl Ocak-Temmuz ortalama bilet fiyatı 3 bin 700 lira düzeyinde.

Gördüğünüz gibi yüzde 32’lik, yani enflasyon düzeyinde bir artış var.

Şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarındaki artışa işaret etti:

Bu dönemde otobüs biletlerinde yüzde 62.7 fiyat artışı oldu. Ayrıca, jet yakıtı maliyetimizin yüzde 95 arttığını da hatırlatmak isterim.

Yılın ilk 7 ayında THY’nin iç hat bilet fiyatlarında en tavan tutarın 6 bin 990 lira olduğunu kaydetti:

İç hat bilet fiyatlarımızdaki birinci tavan 4 bin 990 lira düzeyinde. Yurt içi biletlerin yüzde 84’ünü 4 bin 990 liranın da altında satıyoruz.

41 ile her gün, bunlardan 30’una da günde en az 2 uçuş gerçekleştirildiğini vurguladı:

Krize rağmen Ağustos ayında iç hat sefer sayımızı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7 artırıyoruz.

“2033 HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ”

2026’nın havacılık sektörü açısından kolay bir yıl olmadığını belirten Murat Şeker, seçici büyüme stratejisi kapsamında filonun 563 uçağa ulaştığını ifade etti.

Şeker, “Tüm iştiraklerimizde istihdamı koruyor ve verimliliğimizi artırmaya odaklanıyoruz. Operasyonel ölçeğimiz, sağlam finansal yapımız ve nitelikli insan kaynağımızla kuruluşumuzun 100. yıl dönümü olan 2033 yılı hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

A JET FİLOSUNDA SON DURUM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, sunumunda “Ajet, istikrarlı büyümeye 2026’nın ilk yarısında da devam etti” başlıklı bölümü ekrana yansıtıp sözü Ajet genel Müdürü Kerem Sarp’a bıraktı:

Ajet’in geçen yılın ilk yarısında 80 olan uçak sayısı, bu yılın ilk 6 ayında 89’a çıktı.

Yolcu sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 11.8 milyona yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında yüzde 81.8 olan doluluk oranımız yüzde 85.1’e ulaştı.

Ajet’in geçen yılın ilk yarısında 650 milyon dolar olan gelirleri bu yılın ilk 6 ayında yüzde 31 artışla 853 milyon doları buldu.