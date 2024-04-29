Bakan Bayraktar duyurdu! Sakarya'da 4,5 milyon metreküp gaz üretildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

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