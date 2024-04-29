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  4. Bakan Bayraktar duyurdu! Sakarya'da 4,5 milyon metreküp gaz üretildi

Bakan Bayraktar duyurdu! Sakarya'da 4,5 milyon metreküp gaz üretildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 10:50
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini duyurdu.

Bakan Bayraktar duyurdu! Sakarya'da 4,5 milyon metreküp gaz üretildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya enerji ve tabii kaynaklar bakanı gaz
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