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Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Irak arasında kritik anlaşma

Türkiye ile Irak arasında, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlamak amacıyla günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan 1 yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu petrol boru hattı şimdi Hürmüz krizini yaşayan dünyada, 20 milyon varilin bir anlamda Körfez'de takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergâh oluşturmak adına fevkalade önem arz ediyor" dedi.

Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Irak arasında kritik anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Irak devlet petrol şirketleri Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ve Kuzey Petrol Şirketi (NOC) arasında "Ham Petrol Taşıma Anlaşması" imzalandı. Anlaşmayı, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, SOMO Genel Müdürü Ali Nizar Al-Shatri ve NOC Genel Müdürü Faisal Hammadi Ramadan imzaladı.

Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Irak arasında kritik anlaşma 1

750 BİN VARİLLİK KAPASİTEYİ KAPSIYOR

Yaklaşık yarım asırdır iki ülke arasında stratejik enerji koridoru olarak hizmet veren Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalar sürerken imzalanan geçiş düzenlemesi günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin görüşmesinin ardından atılan adımların enerji işbirliği açısından tarihi önem taşıdığını belirtti.

Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Irak arasında kritik anlaşma 2

HATTIN TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞMASI HEDEFLENİYOR

Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yalnızca Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilere değil, küresel petrol piyasalarının arz güvenliğine de katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu petrol boru hattı şimdi Hürmüz krizini yaşayan dünyada, 20 milyon varilin bir anlamda Körfez'de takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına fevkalade önem arz ediyor."

Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır Silopi'den Ceyhan'a uzanan iki hattı işletmeye devam ettiğini belirten Bayraktar, BOTAŞ'ın hattın işletmesi ile Ceyhan'daki depolama ve yükleme operasyonlarından sorumlu olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Irak arasında kritik anlaşma 3

Bayraktar, hattın günlük 1,5 milyon varillik kapasitesinin tam olarak kullanılmasını istediklerini belirterek, Irak'tan gelecek petrolün yanı sıra ilerleyen dönemde Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de bu güzergah üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'deki rafinerilerin uzun yıllar önce bölge petrollerini işleyecek şekilde tasarlandığını ifade eden Bayraktar, Irak ve Kerkük petrolünün rafinerilerde en fazla kullanılan ham petrol türleri arasında yer aldığını kaydetti.

Öte yandan, Bayraktar 9 Temmuz'da Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı gündemiyle görüşmüş, ez-Zeydi de 28 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Aynı gün Türkiye Petrolleri, bp'nin Kerkük merkezli şirketine yüzde 15 ortak oldu.

Proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük’teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Irak alparslan bayraktar
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