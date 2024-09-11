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Bakan Bayraktar faturalar hakkında açıklama yaptı... Devlet yarısından fazlasını karşılıyor

11.09.2024 10:39
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda faturalar hakkında açıklama yaptı. Bayraktar, "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor" cümlelerini kurdu.

Bakan Bayraktar faturalar hakkında açıklama yaptı... Devlet yarısından fazlasını karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, faturalar hakkında açıklama yaptı. Bayraktar, bütçe imkanları doğrultusunda vatandaşa desteğin süreceğini aktardı.

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturaları için şu ifadeleri kullandı:

"Elektrik ve doğal gaz fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz"

DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Bayraktar ayrıca, devletin vatandaşa fatura konusunda yüzde 60 oranında destek verdiğini de ifade etti. Bayraktar, "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor"

Bayraktar, enerji maliyetlerini düşürmekten bahsederek, "OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz" cümlelerini kurdu.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik
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