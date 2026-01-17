FİNANS

Bakan Bayraktar: "Gabar’da enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şırnak Gabar’da, bin 820 metre rakımda dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesapları üzerinden Şırnak Gabar’da bulunan Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu’nun görüntüsünü paylaştı.

"MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN ZORLU ZİRVELERE ÇIKIYORUZ"

Bakan Bayraktar paylaşımında, "Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar’da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Petrol gabar dağı alparslan bayraktar
