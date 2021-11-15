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Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

15.11.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

AK Parti MKYK, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.

"TÜM KESİMLERİN TALEPLERİ ALINIYOR"

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Vedat Bilgin AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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