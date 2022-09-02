Bakan Bilgin'den büyüme değerlendirmesi

Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir değerlendirmede bulundu. Bakan Bilgin, “Dün büyüme rakamları açıklandı. Bütün dünyada küçülme yaşanırken, resesyon tartışılırken Türkiye büyüme devam ediyor. İkinci çeyrekte Türkiye, yüzde 7.5 büyüdü. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Yüzde 5’in üzerinde bir büyüme yaklaşık 700 bin istihdam oluşturuyor. Yüzde 7’lik bir büyüme ise 1 milyonun üzerinde yeni istihdam oluşturuyor. Daha yıl tamamlanamadı. Temmuz verilerine göre Türkiye, bu sene yaklaşık 900 bin yeni istihdam oluşturmuştur. Bu fevkalade önemlidir.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Kapanış Konferansı’na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Bilgin, projenin önemine değinerek, “Kadın işgücünün artması, Türk modernleşmesinin karşı karşıya bulunduğu sorunları açmak açısından çok önemlidir. Toplumsal değişme süreci, geleneksel toplumda iş bölümü biçiminin değişmesi, bunun yerine modern bir toplumun yeni farklılaşmış rolleri ortaya çıkarması ve yeni bir iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Kadınlar geleneksel toplumdaki rollerinin dışına çıkar. Bu bazı toplumlarda çok yavaş, bazı toplumda hızlı olabilir. Şunu biliyoruz ki; Türkiye’nin Cumhuriyet döneminden itibaren kadınların toplumsal hayata katılması, eğitim yoluyla katılması önemli olmuştur. Fakat eğitim yolu ile katılmak sınırlı kalmıştır. Kadınların toplumsal hayatın her alanında rol sahibi olmaları gelişme açısından önemlidir” açıklamasında bulundu.

Kadınların iş gücüne katılım oranın hızla arttığını ama bunun hala yetersiz olduğunun altını çizen Bilgin, “Bu kaçınılmaz bir dönüşüm sürecidir. Türkiye, endüstriyel toplum süreçlerinde ilerledikçe aşama aşama bu katılım oranının da artacağını görüyoruz. Önemli bu katılım sürecine kurumsal yapılarla destek vermek. Kadının ve çocukların gelişimini kurumsal olarak destekleyecek mekanizmaların kurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kalkınmasına devam edeceğini vurgulayan Bakan Bilgin şunları kaydetti:

“Dün büyüme rakamları açıklandı. Bütün dünyada küçülme yaşanırken, resesyon tartışılırken Türkiye büyüme devam ediyor. İkinci çeyrekte Türkiye, yüzde 7.5 büyüdü. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Yüzde 5’in üzerinde bir büyüme yaklaşık 700 bin istihdam oluşturuyor. Yüzde 7’lik bir büyüme ise 1 milyonun üzerinde yeni istihdam oluşturuyor. Daha yıl tamamlanamadı. Temmuz verilerine göre Türkiye, bu sene yaklaşık 900 bin yeni istihdam oluşturmuştur. Bu fevkalade önemlidir.”

