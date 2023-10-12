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Bakan Bola dış ticaret açığı rakamlarını duyurdu: Yarı yarıya azaldı: Eylül'de cari fazla geliyor...

12.10.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylül ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığımız aylık yüzde 42,4 oranında, yıllık ise yüzde 48,1 oranında azalarak 5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakan Bola dış ticaret açığı rakamlarını duyurdu: Yarı yarıya azaldı: Eylül'de cari fazla geliyor...

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Verilere göre, geçen yılın ağustos ayında 2,8 milyar dolar, bu yılın temmuz ayında 5,5 milyar dolar olan cari işlemler açığının, yıllık yüzde 77,5, aylık ise yüzde 88,8 düşüşle ağustosta 619 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Bolat, "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 6,1 milyar dolar ile yılın en yüksek fazlasını vermiştir. Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık cari işlemler açığı 59,1 milyar dolardan 57 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise son 12 aylık toplamda 37,5 milyar dolar fazla verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aylık yüzde 32,8, yıllık ise yüzde 26,4 azalarak 7,1 milyar dolar olmasının etkili olduğunu vurgulayan Bolat, "Ağustos ayında hizmet ihracatımız 11 milyar dolar, seyahat gelirlerimiz ise 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşerek aylık bazda rekor seviyeye yükselmiştir. Böylece hizmet ve seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış olarak ağustosta sırasıyla 96,8 milyar dolar ve 45,5 milyar dolar gerçekleşerek rekorunu tazelemiştir." ifadelerini kullandı.

EYLÜL VERİLERİNDE CARİ FAZLA BEKLENTİSİ

Bolat, eylül ayında Bakanlığın geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığının aylık yüzde 42,4, yıllık ise yüzde 48,1 azalışla 5 milyar dolar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda eylül ayında cari fazla verilmesi beklenmektedir. Bakanlık olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir. Böylelikle bir taraftan Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamı sağlamlaştırılacak, diğer taraftan makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşüm sağlanacaktır. Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisini Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak politikaları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

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Dış ticaret

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