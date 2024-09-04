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Bakan Bolat açıkladı: "2024'ün sonuna kadar 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz"

04.09.2024 12:44
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'nde konuştu. Bolat, 2022'de yaklaşık 2,17 milyar dolar olan e-ihracatın, 2023'te yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aştığını belirterek, "2024'ün sonuna kadar toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bolat, Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 2024'e (IGEXX) katıldı.

Bolat, konuşmasında -ihracat hedeflerinden bahsetti. Bolat, "2022'de yaklaşık 2,17 milyar dolar olan e-ihracatımız, 2023'te yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aşmıştır. 2024'ün ilk 8 ayında e-ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış göstererek 4,16 milyar dolara, toplam mal ihracatı içindeki payı da yüzde 2,7'ye yükselmiş bulunmaktadır" dedi.

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HEDEFİ AÇIKLADI

Bolat "2024'ün sonuna kadar toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece e-ihracatımızın toplam mal ihracatı içindeki payı da yüzde 3'ü aşacaktır. Hedefimiz, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarmak" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında e-ticaret alanında yaşanan değişim ve dönüşümlere değinen Bolat, ticaretin dijitalleşme yolculuğunun, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm olduğunu söyledi.

Geleneksel ticaretin sınırlarını aşan, küresel erişimi mümkün kılan ve her ölçekteki işletmeye yeni fırsatlar sunan e-ticaretin, ticaretin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü temsilcisi olduğuna işaret eden Bolat, online pazar yerleri ile birlikte tüketicilerin, ürünlere kolayca erişebilir hale geldiğini ve küçük işletmelerin, küresel pazarlara açılma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

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"GENEL ORTALAMANIN ÜSTÜNDE BÜYÜYOR"

Bolat, bunun etkilerinin dünyada çapında açıkça görülebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"2019 yılından bu yana yüzde 75 büyüme kaydeden küresel e-ticaret hacmi, 2023 yılı itibarıyla 5,8 trilyon dolara erişerek tarihi bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu yılın sonunda ise küresel e-ticaretin yüzde 8 büyüme ile 6,3 trilyon dolara erişmesini beklemekteyiz. Ülkemizdeki durumuna baktığımızda ise 2023 yılında e-ticaretin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı (e-GSYH) 2022'ye göre yüzde 33,3 oranında artarak yüzde 6,8'lik paya ulaşmıştır. e-GSYH'miz 2019-2023 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 26'lık reel büyüme gösterdi. Ülkemizde e-ticaret genel ekonomi ortalamasının üstünde büyüme göstermektedir.

2022'de yaklaşık 2,17 milyar dolar olan e-ihracatımız, 2023'te yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aşmıştır. 2022'de e-ihracatın genel mal ihracatındaki payı yüzde 0,91 iken 2023'te yüzde 2,1'e yükselmiştir. 2024'ün ilk 8 ayında ise e-ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında artış göstererek 4,16 milyar dolara, toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 2,7'ye yükselmiş bulunmaktadır. 2024'ün sonuna kadar toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz.

Böylece e-ihracatımızın toplam mal ihracatı içindeki payı da yüzde 3'ü aşacaktır. Hedefimiz, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarmak."

İHRACAT ARTIYOR

Ömer Bolat, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri anımsatarak, bu ortamda Türkiye ekonomisinin tüm olumsuzluklara rağmen, inovasyon, üretim, yatırım, istihdam ve ihracata odaklı politikalarla gücünü artırmaya devam ettiğini söyledi.

Konuşmasında son açıklanan dış ticaret verileri hakkında katılımcıları bilgilendiren Bolat, Türkiye ihracatında artış, ithalatında düşüş eğiliminin devam ettiğini bildirdi. Mal ve hizmetler ihracatında yaşanan olumlu gelişmelere dikkati çeken Bolat, aynı hız ve tempoyla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

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KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR HAKKINDA KONUŞTU

Günümüzde küresel ticaretin, yeşil ve dijital dönüşümün etkileri ile köklü bir değişim sürecinden geçtiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Anahtar kelime 'sürdürülebilirlik' olmuştur. Markalar, karbon emisyonlarını en aza indirmek ve tedarik zincirindeki kırılganlığı azaltmak için çaba harcamaktadır. Döngüsel ekonomi önemini giderek artırmakta. Uluslararası pazardan aldığımız payı korumak ve artırmak için dijital gündemi yakından takip etmek zorundayız, belirlenen politikalara uyum sağlamak için Ticaret Bakanlığı olarak önemli bir sorumluluğumuz var. Bu kapsamda başta KOBİ'ler olmak üzere tüm şirketlerimizin kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü sağlayabilmesi için farkındalık sağlanması, mevcut durum analizinin yapılması, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik hazırladığımız, ulusal ve uluslararası fonlara erişimin kolaylaştırılmasını sağlayacak Responsible Programı'nı kamuoyu ile paylaşmıştık."

YENİ BİR PLATFORM KURULUYOR

Ticaret Bakanı Bolat, küresel ticarette bir diğer önemli dönüşümün de dijitalleşme olduğuna işaret ederek, bu dönüşümün getirdiği yenilikler ve internet kullanımının yaygınlaşmasının, özellikle küresel salgın dönemi itibarıyla tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi.

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Bolat, şöyle konuştu:

"Türkiye'de de e-ticaretin, toplam ticaret içindeki payı 2019'da yüzde 4,8 iken, 2023 sonunda yüzde 21'e yükselmiştir. Bunda salgının ticaret alışkanlıklarını değiştirmesinin çok önemli rolü oldu. Bu gelişmeler karşısında Bakanlık olarak hem hizmet ihracatına yönelik destek paketlerimiz bulunmakta hem de e-ihracata yönelik çok önemli destek ve teşvikler sağlamaktayız. E-ihracat ile firmalarımız uzak ve yabancı pazarlara daha kolay giriş yapabilmekte ve dünyanın her yerinden yüksek alım gücüne sahip müşterileri ulaşabilmekte, aracılar ve tedarikçiler olmaksızın yabancı ülkelerde kendi markalarını oluşturabilmekteler."

Sağladığı avantajlar karşısında tüm firmaların ticaretin dönüşümünü yakından takip etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Bolat, e-ihracat stratejisi oluşturmalarının olmazsa olmaz zorunluluk olduğunu söyledi.

Ayrıca Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızı bu dönüşüm sürecine hazırlamada liderlik yapmaya hazırız. Geleneksel ticarete ve ihracata yönelik mevzuatlarımız yanında e-ticaret, e-ihracata yönelik mevzuatlarımızı hazırlamış bulunuyoruz. 5986 sayılı e-ihracat destekleri kararı ile firmalarımızın yurt dışı pazar yerlerinde tanıtım ve sipariş karşılama hizmetlerine yönelik önemli destekleri hayata geçirdik. Siz daha fazla e-ihracat yaptıkça biz de sizlere daha fazla e-ihracat destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Tüm bu destek ve eğitim programları çerçevesinde destek başvurularının başladığı 2023 yılından bu yana 181 şirket, 5 perakende e-ticaret sitesi ve 2 pazar yeri destek kapsamına alınmıştır. E-Kolay İhracat Platformu'nu da kuruyoruz. E-Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızın e-ihracat ve dijital pazarlama konusunda eksikliklerini tamamlamayabilecekleri kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmayı hedefliyoruz."

(AA)
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat ömer bolat
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