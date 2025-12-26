FİNANS

Bakan Bolat, Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'nde konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa 23 yıldır yüzde 50 hazine sübvansiyonlu kredi verdiklerini belirterek, "Bazı genç girişimci ve usta mesleklerinde yüzde 100 sübvansiyonlu finansman desteğini veriyoruz." dedi.

Bakan Bolat, Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'nde konuştu

"Türkiye Ahilik Buluşması-Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye ekonomisini 7,5 kat büyüttüklerini, kişi başı milli gelirde de 5,5 kat büyüme sağladıklarını söyledi.

Böylelikle esnaf, çiftçi, işçi, memur ve emekliler için geliri büyütmeyi başardıklarını bildiren Bolat, Kovid-19 salgınından bu yana dünyanın büyüme ve dış ticarette zayıf bir performans gösterdiğini anlattı.

Bolat, Türkiye'de 2 milyon 273 bin kayıtlı esnaf ve sanatkar, 3 bine yakın esnaf odası ile 82 birlik olduğunu aktardı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla esnafa mali destek sağladıklarına işaret eden Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümet olarak krizli dönemlerde ertelemeler ve yapılandırma uygulamalarıyla daima esnaflarımızı rahatlattık. Kovid salgını geldi, ticaret ve üretim durdu ama biz esnaflarımıza gelir kaybı, kira ve nakit destekleri verdik. 6 Şubat depreminden sonra bölgedeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkara Halkbank destekleri verdik. Bunun yanında esnafa 2002'den önce yüzde 20 hazine sübvansiyonlu verilen kredilerde, bu sübvansiyonu 23 yıldır yüzde 50 olarak vermekteyiz. Bazı genç girişimci ve usta mesleklerinde yüzde 100 sübvansiyonlu finansman desteğini veriyoruz."

Bolat, iş yeri ve ticari araç edinimlerinde esnaf ve sanatkara verilen desteğin üst limitini 2,5 milyon liraya çıkardıklarını, esnafın finans maliyetinin de yüzde 25'e düşürüldüğünü anlatarak, "2026 yılı başlarında da finans maliyetinin daha da aşağı düşürülmesi için Halkbankası'nın çalışma yaptığını müjdelemiştik." dedi.

STRATEJİ BELGESİ VE KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Esnafa geri ödeme ve taksit ödemelerinde kolaylık sağladıklarını belirten Bolat, esnafa sağlanan kredi tutarının 2002'den beri 718 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Bolat, esnaf ve sanatkarın borcunu Halkbank'a geri ödeme oranının yüzde 99,5 olduğunu aktardı.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Bolat, "2025-2029 Esnaf ve Sanatkar Strateji Belgesi ile kanunumuzun yapılacak değişiklikler 6. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ahiliğe verdiği değerin çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin birçok ilinden gelen esnaf ve sanatkarlara ahilik beratları takdim edildi.

Programda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde "Ahi Evran ve Ahilik" temasında düzenlenen "Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bakan Bolat, resim yarışmasında birinci olan eseri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a hediye etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

