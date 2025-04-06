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Bakan Bolat Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor! Yeni anlaşmalar yolda

06.04.2025 10:22
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi ziyaret edecek. Bakan Ömer Bolat'ın temasları kapsamında Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Ortak Komitesinin mutabakat zabıtları imzalanacak.

Bakan Bolat Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor! Yeni anlaşmalar yolda

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bakan Bolat, Abu Dabi temasları kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'nin (Annual Investment Meeting-AIM) açılış törenine katılacak ve "Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Yabancı Yatırım" başlıklı liderler oturumunun açılış konuşmasını yapacak.

AIM Kongresi kapsamında Abu Dabi'de bulunan Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile ikili ticaret, yatırım ve müteahhitlik konularının ele alınacağı ikili görüşme gerçekleştirecek Bolat, AIM Global Vakfı Başkanı Davud El Shezawi'yi kabul edecek.

Bakan Bolat ve BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Tani Ahmed Al Zeydi eş başkanlıklarında Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem ile Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) 1. Dönem Ortak Komitesi toplantıları da gerçekleştirilecek.

Ortak komite toplantıları çerçevesinde ikili ticaret, KEOA, yatırım, müteahhitlik, ticaretin finansmanı, hizmet sektörleri, gümrük alanları, yeşil dönüşüm ve üçüncü ülkelerde işbirliği konuları ele alınacak. Bakanlar tarafından Türkiye-BAE JETCO ve KEOA Ortak Komitesi mutabakat zabıtları imzalanacak.

Ziyarette her iki ülkenin önde gelen firmalarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı da düzenlenecek. Burada bakanlar tarafından iş dünyasının talep ve önerileri ele alınacak.

Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çatısı altındaki Dünya Türk İş Konseyinin organizasyonuyla BAE'de yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

HEDEF, 40 MİLYAR DOLARLIK İKİLİ TİCARET

BAE ile ikili ticaret hacmi geçen yıl 16 milyar doları aştı. Ticaret hacmi, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 4,8 milyar dolara ulaştı.

İkili ticaretin 1 Eylül 2023 itibarıyla yürürlüğe giren KEOA ile 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Türk müteahhitlik firmaları tarafından BAE'de bugüne kadar 17,7 milyar dolar değerinde 149 proje üstlenildi. BAE, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 10. ülke konumunda.

BAE ile ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin ticarete yansıtılması ile firmalar arasındaki işbirliği ve ortaklıkların artırılarak devam ettirilmesi amaçlanıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri ömer bolat
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