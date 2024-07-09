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Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu sürecek

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 16:34
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantıları'nın sürdürülmesi kararı alındığını söyledi.

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu sürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenlenen ilk Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu. "Bugün Türkiye ve AB ilişkileri açısından çok önemli bir gün oldu" diyen Bolat, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye ve AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısını Brüksel'de gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu kaydederek, "Yeni kurulan bu diyalog mekanizmasının Türkiye-AB ilişkilerinde bir kilometre taşı olacağına, yeni bir dönem açacağına ve mevcut ticari ortaklığımızın geliştirilmesinde kritik rol oynayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bugün yaklaşık 6 saat süren toplantılar yaptıklarını aktaran Bolat, AB yetkilileriyle mutabakata varılan yol haritası çerçevesinde ikili ticaret konularını ve işbirliği alanlarını ele aldıklarını vurguladı.

TİCARİ KONULARDA İLERLEME SAĞLANDI

Bolat, Türkiye ile AB arasında yeni, yapıcı ve olumlu bir gündeme odaklandıklarına işaret ederek, "Samimi bağlılığımız ve işbirliği odaklı çabalarımız sayesinde, ticari engellerin aşılmasında, yeşil ve dijital dönüşüm konusunda işbirliğimizi derinleştirmede kayda değer ilerleme kaydettik" dedi.

Teknik ekiplerin daha önce üst düzey ticaret çalışma grubunda belirli konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunduğunu anımsatan Bolat, "Bu süreç, daha yakın işbirliğinin hem Türkiye hem de AB açısından ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Bolat, "Bugün bu çabalarımızın meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz ve ortak işbirliğimizin iş dünyamıza önemli faydalar sağladığını görüyoruz" diye konuştu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ KATKI SAĞLADI

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin ve Gümrük Birliği'nin bağları güçlendirmedeki önemini gördüklerini dile getiren Bolat, "Gümrük Birliği, Türkiye'nin sanayi altyapısının kalitesinin artmasına ve Türk ürünlerinin küresel pazarlarda rekabet edebilirliğine katkıda bulunmuştur. Türkiye, Avrupa'ya çok yakın bir üretim üssü haline geldi ve nitelikli iş gücüyle küresel tedarik zincirlerine iyi entegre oldu." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye-AB arasında toplam yıllık 205 milyar avroluk ticaret hacmi bulunduğunu, Türkiye'nin AB tedarik zincirlerine yakınlığının ve entegrasyonunun AB'nin küresel ölçekte rekabet gücünü de güvence altına aldığını belirtti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ

Gümrük Birliği'nin günün uluslararası ticaret gerçekleri doğrultusunda modernleştirilmesinin karşılıklı ekonomik güvenliği geliştireceğini, karşılıklı değer zincirlerinin rekabet gücünü ve dayanıklılığını artıracağını anlatan Bolat, "Mevcut hali itibarıyla Gümrük Birliği, kapsamlı ve sağlam ortaklığımızın tam potansiyelini yansıtmada başarısız oluyor." tespitinde bulundu.

Bakan Bolat, Gümrük Birliği'nin mevcut durumda dijital ticaret, hizmet ticareti, yatırımlar ve kamu alımları gibi küresel ekonomisinin önemli yönlerini kapsamadığını hatırlatarak, "Gümrük Birliği'ni güncellemenin ekonomik büyümeyi teşvik etmesi, verimliliği artırması, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağları güçlendirmesi nedeniyle her iki taraf için de yararlı ve gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı

Toplantıda, Türk vatandaşlarının karşılaştığı vize zorluklarını da ele aldıklarını bildiren Bolat, vize kolaylaştırma, kara yolu taşımacılığı sınırları gibi meselelerin de görüşüldüğünü dile getirdi.

Bakan Bolat, "Bu üst düzey toplantıları yılda bir kez gerçekleştireceğiz. Dombrovskis ve AB tarafını ikinci toplantı için Türkiye'ye davet ettik. Ayrıca, yılda iki defa üst düzey ticaret çalışma grubu toplantıları yapacağız. Bu toplantıların ilki bu yıl bitmeden gerçekleştirilecek" dedi.

"DAHA FAZLA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GELMESİNİ UMUYORUZ"

Bir gazetecinin Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma hakkındaki sorusu üzerine Bakan Bolat, "Ülkemizde elektrikli otomobillere daha fazla doğrudan yabancı yatırım gelmesini umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ticarette uluslararası kurallar bulunduğunu anımsatan Bolat, damping ve sübvansiyon uygulamaları ile yerli sanayilere büyük zarar verilmesini önleme amaçlı koruma tedbirlerinin devlet tarafından alınmasına imkan sağlayan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları bulunduğunu kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin sübvansiyonlu elektrikli otomobillerin Türk pazarına girmesi nedeniyle 2022 sonunda Çin'den gelen elektrikli otomobillere yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi uyguladığını hatırlattı.

ÇİN FİRMALARI AB'YE DE YATIRIM YAPIYOR

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis de AB'nin şu anda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik anti sübvansiyon soruşturması yürüttüğünü ve geçici tedbirler uyguladığını anımsattı.

"Çinli elektrikli araç üreticilerinin AB ülkelerindeki bazı yatırımlara yönelik duyuruları var." diyen Dombrovskis, AB'nin bu alanda yeni yatırımlara açık olduğunu ifade etti.

Dombrovskis, "Bugünkü görüşmelerin başarısını göz önünde bulundurarak Bakan Bolat'la bu ikili ticari diyalogları yıllık olarak gerçekleştirmekte anlaştık" diye konuştu.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ab ömer bolat
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