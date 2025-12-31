FİNANS

Bakan Bolat kasım ay dış ticaret istatistikleri açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, öncü göstergelerin, aralık ayında çok daha güçlü ihracat rakamlarına işaret ettiğini belirterek, "Mal ihracatında gösterdiğimiz başarıyı hizmetler ihracatında da gösteriyoruz. Bu başarı, küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızda devam eden karışıklıklara rağmen yakalanmıştır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan kasım ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Kasımda ihracatın olumsuz takvim etkisine rağmen yıllık bazda yüzde 1,3 artışla 22,5 milyar dolar, ocak-kasım döneminde de geçen yıla kıyasla yüzde 3,6 yükselişle 247 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının 270,4 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, yılın 11 ayının 9'unda mal ihracatının arttığına, bu dönemin 4'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırıldığına dikkati çekerek, "Öncü göstergelerimiz, aralık ayında çok daha güçlü ihracata işaret etmektedir. Mal ihracatında gösterdiğimiz başarıyı hizmetler ihracatında da gösteriyoruz. Bu başarı, küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızda devam eden karışıklıklara rağmen yakalanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatının arttığına, aynı dönemin 17'sinde aylık bazda ihracat rekoru kırıldığına işaret eden Bolat, kasımda ithalatın ise yıllık bazda yüzde 2,6 artışla 30,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bolat, ithalatın 11 ayda 329,7 milyar dolar, kasımda yıllıklandırılmış ithalatın da 361,9 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Kasımda dış ticaret açığının 8 milyar dolar, ocak-kasım döneminde de 82,7 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam etmektedir." ifadesini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

