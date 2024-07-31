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Bakan Bolat'tan dış ticaret açığı yorumu: "Haziranda takvim etkisi nedeniyle yükseldi"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.07.2024 15:01
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Ticaret Bakanı Bolat, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi. Bolat, "Bu yılın ikinci altı aylık döneminde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği, mal tarafında dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülüyor" dedi. Bolat, dış ticaret açığının takvim etkisi nedeniyle yükseldiğini söyledi.

Bakan Bolat'tan dış ticaret açığı yorumu: "Haziranda takvim etkisi nedeniyle yükseldi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ikinci altı aylık döneminde ihracattaki artış ile ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceğini, dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceğini bildirdi. Bolat, "Hizmetler fazlasında izlenen güçlü seyirle 2024'te net ihracatın büyümeye pozitif katkı vereceğini, cari işlemler açığındaki gerilemenin bu yıl da devam edeceğini tahmin ediyoruz" yorumunu yaptı.

Bolat, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

"İHRACATIMIZ 258,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde üretilen haziran ayı dış ticaret verilerine göre, ihracatın bayram tatili ve negatif takvim etkisi nedeniyle yüzde 8,3 azalışla 19 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, "Yılın ilk yarısında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126,3 milyar dolar oldu. Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 258,8 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bolat, ithalatın ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 24,9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, son 32 ayın en düşük ithalat değeridir.Yılın ilk yarısında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düşerek 168,9 milyar dolar olmuştur.

"HAZİRANDA TAKVİM ETKİSİ NEDENİYLE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ"

Haziranda takvim etkisi nedeniyle dış ticaret açığı yüzde 10,8 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, son 5 ayın en düşük aylık dış ticaret açığı olmuştur. Haziranda yıllıklandırılmış ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 düşüşle 346,4 milyar dolara geriledi. Böylelikle yılın ilk yarısında dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 42,6 milyar dolara geriledi. Yılın ilk yarısında ihracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 74,8'e yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, TÜİK tarafından açıklanan turizm istatistiklerinde de güçlü performansın sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14,9 milyar dolara yükseldi. Böylece 2024'ün ilk yarısında turizm gelirleri yüzde 9,3 artarak 23,7 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği, mal tarafında dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülüyor. Hizmetler fazlasında izlenen güçlü seyirle 2024'te net ihracatın büyümeye pozitif katkı vereceğini, cari işlemler açığındaki gerilemenin bu yıl da devam edeceğini tahmin ediyoruz."

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Türkiye'nin petrol ithalatında artış Türkiye'nin petrol ithalatında artış
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Dış ticaret ömer bolat
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