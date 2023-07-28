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Bakan Bolat'tan fahiş fiyat ve stokçuluk açıklaması! 'Fırsat vermeyeceğiz'

28.07.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İç ticaretimizde adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan Bolat, "Otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Bolat'tan fahiş fiyat ve stokçuluk açıklaması! 'Fırsat vermeyeceğiz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili bir paylaşım yaptı. 2023 yılında toplam 176 milyon TL ceza kestiklerini ifade eden Bakan Bolat, "Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Bakan Bolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle; iç ticaretimizde adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz.

Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz.

Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."


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