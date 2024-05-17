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Bakan Bolat'tan İsrail'le ticaretin durdurulmasına ilişkin açıklama: ‘Bu konu siyasi istismar konusu yapıldı'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.05.2024 14:57
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin durdurulması ile ilgili olarak, ‘‘Bu konu siyasi istismar konusu yapıldı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Bolat, bakanlık olarak kararların uygulandığının da altını çizdi.

Bakan Bolat'tan İsrail'le ticaretin durdurulmasına ilişkin açıklama: ‘Bu konu siyasi istismar konusu yapıldı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin durdurulması ile ilgili olarak, ‘‘Bu konu siyasi istismar konusu yapıldı. 2 Mayıs tarihinde İsrail’in ateşkese yanaşmadığının görülmesi üzerine İsrail ile ticareti durdurma kararı alındı. Ticaret Bakanlığı olarak bu kararı uyguladık. İsrail enflasyon artışı ve mal bulamama gibi konularda ciddi sıkıntılar çekti’’ dedi.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu’nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirve kapsamında katıldığı oturumda Türkiye’nin ekonomik verilerine ilişkin bilgi verdi.

‘‘İSRAİL ENFLASYON ARTIŞI VE MAL BULAMAMA GİBİ KONULARDA CİDDİ SIKINTILAR ÇEKTİ’’

İsrail ile ticaretin durdurulması konusuna da değinen Bolat, ‘‘Bu konu Türkiye’de seçim döneminde siyasette istismar konusu yapıldı. Ülke olarak birlik beraberlik içinde bu konunun çözülmesi gerekirken istismarcı bir siyaset aracı haline getirildi. Hükümetimiz buna istismar aracı olarak görseydi seçimden önce ticareti durdururdu. Filistinliler ile 1 milyar dolarlık ticaretiz var. İsrail üzerinden aldıklarıyla da toplam 2 milyar dolarlık ticaretimiz vardı. Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile görüşerek hükümetimiz kısmi olarak ihracatı durdurmuştu. İstismarcı tavırlar devam edildiğinde doğru bilgilerle cevap verdik. 2 Mayıs tarihinde İsrail’in ateşkese yanaşmadığının görülmesi üzerine İsrail ile ticareti durdurma kararı alındı. Ticaret Bakanlığı olarak bu kararı uyguladık. İsrail enflasyon artışı ve mal bulamama gibi konularda ciddi sıkıntılar çekti. Türkiye’den bir günde malını ekonomik fiyata alabiliyordu’’ diye konuştu.

‘‘İHRACAT HEDEFİMİZ GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR, REVİZE YAPILMADI’’

"İsrail ile ticareti durdurduk ama ihracat hedefi rakamlarımız aynı şekilde geçerliliğini koruyor" diyerek konuşmasına devam eden Bakan Bolat, ‘‘Uzak ülkeler stratejisi ve İslam ülkeleri ile ticareti geliştirme stratejisi öncelikli durumda. Yılın ikinci yarısında AB pazarlarından talepte artış bekliyoruz. Körfez ülkelerine yönelik ihracatımızda artış var. Türki Cumhuriyetlere ihracatımızda artış var. ABD’ye ihracatımızı artırıyoruz. 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz geçerliliğini koruyor, hedeflerimizde revize yapılmadı’’ dedi.

Türkiye’nin 220 ülkeye 12 bin kalem ürün ihracatı yaptığını söyleyen Bakan Bolat, Türkiye ekonomisini veya iktidarı kötülemek için ’ekonomik krizde’, ’sanayi bitti’ falan tezviratları yapılıyor. Bunlar külliyen, yalan’’ ifadelerini kullandı.

"SON 4 SENEDE TÜRKİYE’NİN ABD’YE İHRACATI YÜZDE 46 ARTTI"

ABD ile ticaretin arttığına da vurgu yapan Bakan Bolat, ‘‘Son 4 senede Türkiye’nin ABD’ye ihracatı yüzde 46, karşılıklı toplam ticaret yüzde 41 oranında arttı. Geçen hafta ABD’deydik, bazılarını korku sarmıştı. Türkiye’yle İsrail arasındaki ilişkilerin gergin olması nedeniyle ve ticaretteki uyguladığımız ’ticaretin durdurulması’ kararı üzerine işte ’mahvolduk’ gibi şeyler söylenmişti. Tam tersine ABD’de biz çok sıcak karşılandık. Mesela iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yürütüldüğü bir komite var; Ticaret ve Yatırım Komitesi. 7 yıl aradan sonra üç hafta önce bu konuda Ankara’da toplantısını yaptık. Geçen hafta perşembe günü Türk-ABD Kongresi, Türk Amerikan iş alemini bir araya getiren yıllık toplantı 5 yıl aradan sonra yine Washington DC’de yapıldı. Türkiye’yle iş yapmak konusunda hem ABD hükümetinde iştah var, hem ABD’li iş ve yatırım çevrelerinde o konuda istek var’’ şeklinde konuştu.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUKTA CEZALAR ARTIYOR

Bakan Bolat fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni yasaların yolda olduğunu da ifade ederken, ‘‘81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı. Geçen yıl İç Ticaret Genel Müdürlüğü üzerinden karaborsa, stokçuluk, haksız fiyat, fahiş fiyat denetlemelerinde 850 milyon lira; tüketici korunmasında da zararlı ürünler, aldatıcı reklamlar, sağlığa zararlı ürün konularında ise 1.2 milyar lira ceza kesildi. Rekabet Kurulu da geçen yıl 2,6 milyar lira ceza kesti, rekabete aykırı işlem yapan firmalara. TBMM’de; rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu, stokçuluk ve fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeler yapılacak, cezalarda ciddi artışlar meydana gelecek. Buradaki amaç caydırıcılık. Ticaretin piyasa şartları içinde yapılmasını, tüketicinin alım gücünün daraltılmamasını, fahiş fiyat ile istismar edici uygulamalara gidilmemesini amaçlıyoruz’’ açıklamalarında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail ticaret
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