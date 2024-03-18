Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması: 'Orada küçük bir sıkıntı oldu'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Bolat, AK Parti döneminde İzmir'e 455 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını anlatarak, "Bize oy vermediler, bizi seçmediler diye icraatlardan, hizmetlerden asla mahrum bırakılmadı İzmir. Türkiye'nin her tarafına ne yapılıyorsa İzmir'e de fazlasıyla yapıldı." dedi.

Hükümetin ve AK Parti belediyelerinin yaptıkları hizmetleri kendileri yapmış gibi anlatmaya çalışanlar olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Varsa yoksa sığındıkları market. İşte bir ürünün fiyatı zıpladı diye onu istismar etmeye çalışıyor ama bu seçimde soğan, patates istismarı yapabiliyorlar mı? Şeker, ayçiçek yağı, domates, salça, biber... Yapamıyorlar. Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden, ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek. Hizmet, eser siyaseti başlayacak."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





