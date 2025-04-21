FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bolat Trump'ın politikalarını değerlendirdi: Ekonomide 'toz duman' oluşturdu

Bakan Bolat Trump'ın politikalarını değerlendirdi: Ekonomide 'toz duman' oluşturdu

21.04.2025 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile gümrük vergisi müzakerelerini karşılıklı anlayış içinde yapıcı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu konuda ilk temaslar zaten yapıldı, bakanlar düzeyinde de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek" dedi.

Bakan Bolat Trump'ın politikalarını değerlendirdi: Ekonomide 'toz duman' oluşturdu

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TRUMP İÇİN 'TOZ DUMAN' AÇIKLAMASI

Bakan Bolat, burada yaptığı değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı gümrük vergisi kararları ile diğer ülkelerin misilleme tedbirlerinin küresel ekonomide büyük bir "toz duman" oluşturduğunu söyledi.

tr

"YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİNİ HAKETMİYORUZ"

Bu süreçte sürekli dinamik şekilde çalıştıklarına işaret eden Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ekonomiyle ilgili bakanlar olarak sürekli iletişim, istişare halindeyiz, kararlarımızı da tabii ki hükümet kararı olarak alıyoruz. Biz yüzde 10 ilave gümrük vergisini hem hak etmediğimizi düşünüyoruz hem de beklemiyoruz. Ama bu noktada ABD ile müzakerelerimizi karşılıklı anlayış içinde, pozitif bir ortamda, yapıcı şekilde yapacağız. Bu konuda ilk temaslar zaten yapıldı, bakanlar düzeyinde de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

ihracat

Bolat, diğer ülkelerin küresel ticaretteki gelişmelerden nasıl etkileneceği ve bu durumun Türkiye'nin bu ülkelerle ticaretini nasıl etkileyeceği konularının önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölüm en az Türkiye-ABD ticaret ilişkileri kadar önemli, o noktada da hazırlıklar yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle rakip ülkeler tarafından mallarının boşaltılacağı depo olmasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız. Dünya ticari kurallarının bize verdiği bütün yetkileri kullanacağız. Aslında Dünya Ticaret Örgütü için de çok zor bir zaman çünkü tek taraflı kararlarla dünyada çok taraflı kural bazlı sistemde ciddi yara açıldı. Ümit ederiz ki küresel büyüme ve küresel ticaret açısından bu belirsizliğin faturası çok fazla olmadan ülkeler arasında uzlaşmaya varılır ve yeniden ticaret dünya büyümesinin motoru olmaya devam eder."

Ömer-Bolat-1

"SURİYE İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Bolat, Suriye temaslarını da değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği yapma konusunda çalıştıklarını belirtti.

Suriye'ye yönelik ambargoların kalkmasının önemine işaret eden Bolat, "Biz de yeni Suriye yönetiminin Türkiye'den büyük beklentileri olduğunu biliyoruz. Yeni Suriye yönetimiyle, güçlü, istikrarlı Suriye'nin kuruluşu, ayakta kalması ve Türkiye açısından da güçlü komşuluk ilişkileri oluşturması noktasında birlikte çalışacağız. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında iki haftada bir yapılan düzenli koordinasyon toplantılarımızda da önemli konuları görüşüyoruz, Suriyeli muhataplarımızla da düzenli ve dinamik irtibat ve istişare halindeyiz" ifadelerini kullandı.

İHRACATFD

"GÜMRÜKLERDEKİ GEÇİŞLER KOLAYLAŞACAK"

Bolat, ticaretin artması için gümrüklerdeki geçişlerin kolaylaştırılması gerektiğini bildirerek, aktarma, doldurma ve boşaltma işlemlerinin ülke içine taşınması konusunda mutabık kaldıklarını anlattı.

İki ülkenin ulaştırma bakanlıklarının birkaç hafta içinde bu konuyu anlaşmayla çözüp gümrükleri rahatlatacağını aktaran Bolat, "Böylece artık doyuma ulaşan ticaret geçişlerinin hızlanması sağlanacak. Türkiye'den Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Türkiye'ye geçişler sağlanacak. Kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasında gerek sanayi ürünlerinin ticareti gerekse yatırımlar ve hizmetler noktasında onlara öneride bulunduk, çalışacaklarını ifade ettiler. Sanayi bölgelerinin onarımı ve iki ülke arasındaki yatırımların hızlandırılması konu başlıklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önümüzdeki süreçte yürütecektir. Biz, bütün bakanlıklar olarak görevlerimizi ve yapacaklarımızı biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AW434870_04

ZİRAİ DON HAKKIND AÇIKLAMA

Bolat, zirai don ve etkileri konusunda da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile irtibat halinde olduklarını, öncelikle hasarın boyutunun tespit edilmesi ve kurtarılabilecek alanlar için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Don nedeniyle sert kabuklu meyveler konusunda hasarın söz konusu olduğunu hatırlatan Bolat, çiftçilerin zararlarının karşılanması ve destek konularının hasar tespit çalışmalarıyla ortaya çıkacağını ifade etti.

Ömer-Bolat-3

Bolat, don olayının fiyatlara etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Yaz meyvelerinde önümüzdeki süreçte artışlar olabilir ama burada bunu fırsatçılığa çevirip fahiş fiyat politikalarına çevirenlere karşı mücadelemiz devam edecek. Ama herkes de bilir ki tarımsal üretim olsun, sanayi üretimi olsun arz talep dengeleri bozulduğunda fiyat oynaklıkları ortaya çıkar. Biz Ticaret Bakanlığı olarak uygulamacı bakanlığız, elimizde ihracat ve ithalat anlamında kullanabileceğimiz yetkiler var. Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluyla bu konuları görüşerek ihracat ve ithalat konusunda alınması gereken tarım ürünleriyle alakalı özellikle dondan etkilenen ürünlerle alakalı gerekli kararları alırız. Ne üreticilerimizin zarar görmesine ne de tüketicilerimizin fahiş fiyatlarla mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu konudaki düzenli denetimlerimiz iller, ilçeler bazında devam ediyor. Bu konuda müsterih olunsun"
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Net UYP açığı Şubat ayında 279 milyar dolar olduNet UYP açığı Şubat ayında 279 milyar dolar oldu
Sur Balık, Mira Balık, Bebek Kahve... Boğaz'ın birbirinden lüks yapılarında usulsüzlük! 100'ün üzerinde lüks yapı incelemedeSur Balık, Mira Balık, Bebek Kahve... Boğaz'ın birbirinden lüks yapılarında usulsüzlük! 100'ün üzerinde lüks yapı incelemede
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı abd ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”

Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

70 bin TL maaş veriyor ama bulamıyorlar! Kimse çıkmazsa...

70 bin TL maaş veriyor ama bulamıyorlar! Kimse çıkmazsa...

1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı

1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.