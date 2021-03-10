FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Dönmez: "Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Bakan Dönmez: "Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü temelinin açılışında konuşan Bakan Dönmez, "Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk." dedi.

Bakan Dönmez: "Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, "Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak" yorumunda bulundu.

'AKKUYU CUMHURİYETİN 100. YILINDA ENERJİ ÜRETECEK'

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları:

  • Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak.

  • Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

(AA)

Akkuyu Nükleer A.Ş. için sürdürülebilirlik bağlantılı iki krediAkkuyu Nükleer A.Ş. için sürdürülebilirlik bağlantılı iki kredi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
AVAX Coin nedir?AVAX Coin nedir?
E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir
9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir
Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza
Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza
İkinci el otomobilde flaş gelişme
İkinci el otomobilde flaş gelişme
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor
'Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor'
İBB bursu ne zaman yatacak? İkinci taksit tarihiyle ilgili açıklama bekleniyor
İBB bursu için açıklama bekleniyor
AVAX Coin nedir? Kaç TL? İşte yorumları…
AVAX Coin nedir?
10 Mart BİM aktüel ürünler | BİM'de bu hafta ne var?
10 Mart BİM aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta ne var?
Akkuyu Nükleer A.Ş. için sürdürülebilirlik bağlantılı iki kredi
Akkuyu için sürdürülebilirlik kredisi!
Halkbank ev kredilerinde faiz oranlarını belirledi! Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?
Halkbank ev kredisi faiz oranları belirlendi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.