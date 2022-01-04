Bakan Dönmez 'büyük sıçrama' diyerek duyurdu: Maden ihracatında cumhuriyet tarihi rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Dönmez, "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. Bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik” dedi.

En fazla dış ticaret fazlası verilen madenlerin doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni olduğunu bildiren Bakan Dönmez, “Bir başka haber de altından geldi bu sene. 2021’de altında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık bir ithalat rakamını yakaladık. Bu ne anlama geliyor? 2017’den bu yana dış ticaret açığımız olan altında bu sene yaklaşık 2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ettik” diyerek sevindirici haberi paylaştı.

MADENLERİN GSYH’YE KATKISI 6 KAT ARTTI

“2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020 yılında bu sayı yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldi. 10 senede 5 kattan daha fazla bir artış göstermiş olduk” diyen Bakan Dönmez, “Ekonomiyi bir buz dağı gibi görürsek, ekonomiye girdi sağlayan, üretimin ham maddesini tedarik eden aslında buzdağının en temelinde, görünmeyen kısmında madencilik yatıyor. Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin, 84 milyonun. Sadece bugün yaşayanların değil, gelecek nesillerimizin de payı ve hakkı var bu kaynaklarımızda. Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir” değerlendirmesinde bulundu.



