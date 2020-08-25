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Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Doğalgazı bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin (TP) milli bir kuruluş olduğunu belirterek, "(Karadeniz'deki keşif) Bu sahalarda operasyon da bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Sahibi de işletmesi de TP'nin olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Doğalgazı bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz

Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bunun 2020'de denizlerde açıklanan keşiflerde birinci sırada yer aldığını söyledi.

Bütün ilk keşif duyurularının ilk kuyunun keşfiyle birlikte yapıldığının altını çizen Dönmez, bundan 1-2 sene önce ABD'li şirket Exxon Mobil'in Kıbrıs'ın güneyinde ilk bulduğu sahanın keşifini ilan ederek bu kuyudan elde edilen rakamları verdiğini ifade etti.

Dönmez, tahmin konusunda yukarı yönlü bir revizyon olabileceğinin ve çalışma yürütülen sahanın verimli olduğunun altını çizdi.

Daha önce 800 milyar metreküplük keşif iddialarının gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Dönmez, "Bu rakamı kim nereden aldı, hesap etti bilmiyoruz. Biz de kimseyle paylaşmadık. 800 milyar metreküp bulsak onu ilan ederdik. O veriye itibar etmiyorum. Sakarya gaz sahasının potansiyeli ortada. Ümit ederiz ki bu rakamlara da ulaşırız ancak bugünden bir şey söylemek çok sağlıklı olmaz." diye konuştu.

'TP'DE ZORLA EMEKLİLİK YOK'

Bakan Dönmez, TP'de zorla emekliye sevk gibi bir uygulamanın olmadığını da vurgulayarak, gönüllülük esasıyla emekli olanların bulunduğunu söyledi.

Deneyimli çalışanların genç nesle tecrübelerini aktardığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"İddia edildiği gibi deneyimli olanlar emekliye sevk edilmedi. O zaman nasıl bulduk bunları? Bu çalışmalar tecrübesiz ekiple yapılmaz. Kritik pozisyonlarda, yönetimde irade tamamen bizim kendi yerli personelimizde. Bazı uzmanlık gerektiren işler var, denizlerdeki arama konusunda yeni yeni tecrübe kazanıyoruz. Kendi kadromuza yabancı uzmanları alıp çalıştırıyoruz. Büyük ölçekli küresel bir şirket olacaksanız sadece kendi vatandaşlarınızla yürüyemezsiniz. Yeri geliyor yabancı ama nitelikli ve tecrübeli isimlerle çalışıyorsunuz. TP'nin çalışan oranına baktığınızda çok büyük kısmı bizim kendi vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yabancılar daha çok deniz üstündeki (offshore) hizmet alımlarında istihdam edilen geçici personel. Karada çalışanların tamamı zaten TP'nin kadrosunda."

Dönmez, TP'nin milli bir kuruluş olduğunu anımsatarak, "(Karadeniz'deki keşif) Bu sahalarda operasyon da bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Sahanın tamamı bize ait. Orda işlerin büyük kısmını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için tabii ki hizmet alacağız. Sahibi de işletmesi de TP'nin olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

KEŞİF SONRASI ÇALIŞMALAR VE MALİYET

Karadeniz'deki keşfin ardından ilk kuyuyla maliyet hesaplamanın oldukça güç olduğuna dikkati çeken Dönmez, "200 kilometrelik bir boru hattı döşememiz gerekiyor. Kıyıda yapılacak terminalin özellikleri çıkacak ona göre projelendirme ve mühendislik çalışmaları yapılacak. Sona maliyet çıkacak ona göre de gazın maliyeti hakkında konuşabiliriz. Her halükarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacak. Türkiye'deki vatandaşlarımız gazı daha ekonomik kullanır hale gelecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, 2023'te Karadeniz'de ilk gaz üretimi hedefinin çok kısa da uzun da olmadığını vurgulayarak, hepsinin hesaplarının yapıldığını ve ilk 3 senede ilk gazın getirileceğini belirtti.

Söz konusu keşfin Türkiye'yi talep ülkesi olmaktan çıkartıp, kaynak ülkesi olma konumuna getiren önemli bir keşif olduğuna değinen Dönmez, "Bu kaynağı önce kendi ihtiyacımız için kullanacağız. Keşifler devam ederse Türkiye bu gaz kaynaklarını Avrupa başta olmak üzere pazarlara ihraç etme imkanına da kavuşmuş olur." dedi.

AKDENİZ'DE SON DURUM

Bakan Dönmez, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile aynı bölgede çakışan alanda Navtex ilan ettiğini de anımsatarak, Türkiye'nin iş planı ve programına devam ettiğini ifade etti.

Yunanistan'ın bölgede provokasyon yaptığının altını çizen Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce yaşanan sürtüşmeye ilişkin 'Gereken cevabı verdik. Bugünden sonra da burada herhangi bir olay yaşanırsa yine donanmamız orada olacak. Gereğini yaparız.' dedi. Ümit ederim Yunanistan böyle bir işe kalkışmaz. Oruç Reis, Barbaros, Yavuz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haklı olduğumuz bir konudur. Uluslararası hukuka göre de tezlerimiz son derece güçlüdür." diye konuştu.

Dönmez, Akdeniz'de bazı kuyularda gaz akışlarının görüldüğünü ancak süreklilik ve rezerv açısından Karadeniz kadar emin olunmadığı için kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi.

Akdeniz'de potansiyeli olduğu düşünülen bölgelerde yeni sondaj kuyularının açılacağını ifade eden Dönmez, "İnşallah yakın gelecekte benzer bir keşif bulursak vatandaşımızla bunu seve seve paylaşacağız." dedi.

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