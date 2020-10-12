FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan dönmez duyurdu! Türkiye'de ilk kez lityum üretilecek

Bakan dönmez duyurdu! Türkiye'de ilk kez lityum üretilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek” dedi.

Bakan dönmez duyurdu! Türkiye'de ilk kez lityum üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatlarıKapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Bakan Selçuk'tan emeklilere ilişkin önemli açıklama
Bakan Selçuk'tan emeklilere ilişkin önemli açıklama
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
O ilde arsa fiyatları yüzde 100 arttı
O ilde arsa fiyatları yüzde 100 arttı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu
İkinci altın rezervi bulundu!
2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu
2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Bakan Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı
Bakan Albayrak duyurdu: Yolun açık olsun...
Yeni Zigana Tüneli'nin havalandırma sistemi Avrupa'da ilk olacak
Avrupa'da ilk olacak!
Uzmanı altın tahminini yorumladı, "Altında orta ila uzun vadede yukarı yön beklentimiz sürüyor"... Altın fiyatları yükselecek mi, ne olacak?
Ons fiyatı 2 bin doları geçecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.