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Bakan Dönmez duyurdu! Yeni müjde sene sonunda

29.07.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Karadeniz'de aranacak daha çok yer var' derken, "Yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında daha batıda bir müjde paylaşabiliriz" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez duyurdu! Yeni müjde sene sonunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Gemisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Ekim ayında 85 milyar metreküpün keşfini açıklamıştık. Haziran başında Amasra 1 kuyusunda Sakarya Gaz sahası içinde keşfimiz oldu. Keşifler sondaj amaçlı yapılan çalışmalarda açıklanıyor. Tuna 1 sonrası Türkali 1-2-3'ü açtık. Amasra'yla birlikte 5 kuyuya ulaşmış olduk. Sahayla alakalı test ve analizlerin yapılması gerekiyor.

Artık sahayı tanıma adına tüm veriler elimize ulaştı. O günden bu zamana kadar gaz hala yanıyor. Bundan sonra Türkali 3'le ilgili benzer işlemleri yapacağız. Elimizde tüm veriler ulaşmış oldu. Denizaltı yapıların dizaynında kullanılacak yapıların verilerini elde ediyoruz. Kıyıda terminalimiz, işleme tesislerimiz... Arada boru hatlarımız olacak.

Bu gazı bizim kıyıya çıkarmamız lazım. Biz zaten inanıyorduk. Biz inandık ama bazı çevreler bize inanmadı. Bazı kesimler inanmak istemedi. Biz onlar inansın diye yapmıyoruz. İşin gereği. Mutluluğumuzu vatandaşlarımızla paylaşmış olduk. 2023 yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturacağız. 2023'te tüm vatandaşlarımız ocaklarını açtığında Karadeniz gazıyla buluşmuş olacak.

Arkadaşlar testle alakalı basınç değerleriyle yakma işlemlerini yapıyor. Dün akşam 10-15 bar civarında bir basınçla yaktık. 10-15 katlı bir apartman boyunda bir alev boyu izlemiş olduk. Karadeniz'in altındaki gaz beni serbest bırakın demenin mutluluğunu yaşıyor. Evet kaliteli. Değerler açısından son derece kaliteli bir gazdan bahsediyoruz.

2023'TE VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ

Uzun vadede amacımız enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamak. 2023'te bu gazı vatandaşlarımızla buluşturacağız.

AK Parti hükümetleri seçimden bağımsız her anında vatandaşlara hizmet götürme şuuruyla hareket ediyor. Bu gaz bizim değil 84 milyonun burada büyük payı var. Yurtdışında uzun yıllardır çalışan kendi insanımız vardı. Yurtdışında çalışan Türk mühendisler ekibe dahil oldu. Onlar da ekibin içinde. Onlar belki çok daha iyi şartları elinin tersiyle iterek bu işi yapıyor. Bir yerde kurumun zenginliğini de gösteriyor. Onlarla ne kadar övünsek azdır.

İlk günden beri maliyetleri izliyoruz. Ciddi bir tasarruf sağlıyoruz çünkü kendi imkanlarımızı kullanıyoruz. Maliyetler dikkate alınarak gazın burada maliyeti yüksek olacak denebilir ama biz kendi kaynaklarımızla sondaj gemilerimizle gerek yatırım gerek işletme giderlerini büyük mal ettiğimiz şekilde daha uygun fiyatta olduğunu tespit ediyoruz. İthal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacağını söyleyebilirim.

İhtiyaç duyduğumuz enerji kaynaklarımızın yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Doğal gazın yüzde 1-2'sini üretebiliyoruz. Petrolün yüzde 8'ini kendi kaynaklarımızla üretiyoruz. Son 10 yılda 40 milyar dolar doğal gaz ve petrole ödememiz söz konusu. 540 milyar metreküp gaz keşfimiz var. Dışardan almadığımızda 10 yıl bize yetecek kadar gaz keşfetmiş oluyoruz. 2-3 katı neden olmasın diyoruz. Yeni bir modelle burada çalışıyoruz. Bu sahayı öğrenmiş olduk. Bu çalışmalar dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak.

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Uzun vadede amacımız enerjide dışa bağımlılığı bitirmek. Karadeniz'de aranacak daha çok yer var. Yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında daha batıda bir müjde paylaşabiliriz. Araştırılacak daha çok yer var. Daha önceki çalışmalar ve yeni çalışmalar arasında jeoloji değerlendirmelerde farklılık söz konusu. Yeni parametrelere göre yeniden simüle edeceğiz. Daha batıda Karadeniz'in doğusunda yeni kaynak ve potansiyeller tespit edebiliriz.

Burası Hazar Denizi'ne benzer bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Sismik araştırmalara göre Karadeniz'i yeniden değerlendiriyoruz.

Romanya da 4-5 sene önce keşif yapmıştı. Komşumuz Yunanistan'da faaliyetlerine devam ediyor. Bu keşif sadece Türkiye'nin arz güvenliği açısından değil diğer ülkeler açısından da önemlidir.

Keşfettiğimiz gazı öncelikle kendi iç ihtiyaçlarımız için kullanacağız. Enerji arz güvenliği tüm ülkeler için olmazsa olmazdır. Kendi kaynaklarınızdan üretebiliyorsanız kendi kaynaklarınızdan üretemiyorsanız dışarıdan tedarik anlaşmalarıyla bu açığınızı gidermeniz gerekiyor. Alt yapınız önemli burada.

SAKARYA GAZ SAHASI'NDAKİ İLK KUYU AKIŞ TESTİ TAMAMLANDI

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda gerçekleştirilen ilk kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda "ultra derin denizde" yer alan Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Test edilen ilk rezervuar seviyesinden günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlanırken, analiz sonuçları rezervuarın günlük 1,2 milyon metreküp üretim kapasitesi olduğunu gösteriyor.

Faaliyet sürecinde, kuyuda iki ayrı seviyede daha test yapılacak.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın ise 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, söz konusu testlerin Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti;

"Sakarya Sahası'ndan yapılacak üretimin önemli bir ekonomik karşılığı olacağını gösteren akış değerleri, TPAO için yeni fırsatlara da işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11 bin kilometrekare alanda yeni bir 3B sismik çalışmayı tamamladık. Sakarya Proje Ekibi, bir yandan sahanın geliştirilmesi, bir yandan da Amasra-1 keşfinin ardından olası yeni sahaların bulunması için gece gündüz çalışıyor."

Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu olan Türkali-2'de 2 bin 154 metre su derinliğinde, 3 bin 950 metre son derinliğe kadar sondaj yapıldı. Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

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Fatih Dönmez
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