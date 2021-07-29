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  4. Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dijital para açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz!

Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dijital para açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz!

29.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dijital para birimi için eylül ayında çalışma yapacaklarını bildirdi.

Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dijital para açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, dijital para birimi için eylül ayında çalışma yapacaklarını bildirdi.

TCMB EYLÜL AYINDA KRİPTO PARA KONUSUNDA PİLOT UYGULAMAYA BAŞLIYOR

Kavcıoğlu kripto paralarla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi;

"Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor, eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacağız, açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor"

Amazon, Amazon, "Bitcoin ile ödeme kabul edeceği" yönündeki iddialara yanıt verdi


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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
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