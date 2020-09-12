Bakan Dönmez: Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar." diye konuştu.

'YENİ MÜJDELER ALACAĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR'

Bakan Dönmez açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır.

İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler."

