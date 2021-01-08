Bakan duyurdu! 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, 30 Aralık 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SUT'a ilişkin yeni düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yer aldığını belirtti.

Geri ödeme listesinde 8 bin 920 ilaç bulunduğunu bildiren Selçuk, bunların 375'inin yurt dışından temin edildiğini, 8 bin 545'inin de Türkiye'de ruhsatlı olduğunu kaydetti.

Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8'inin eş değerinin bulunduğunu bildiren Bakan Selçuk, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğduğunu belirtti.

FETAL CERRAHİ İLE SPİNA BİFİDA ONARIMI GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında "Ayrık Omurga" hastalığı olarak bilinen, spina bifida tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek bu hasarın giderilmesi amacıyla "Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı" işleminin de SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Spina Bifida'nın,Türkiye'de doğan bebeklerde yılda binde 3-4 oranında görüldüğüne dikkati çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti: