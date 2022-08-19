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Bakan duyurdu! 328 milyon lira hesaplara yatırıldı

19.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon TL yatırdık'' dedi.

Bakan duyurdu! 328 milyon lira hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED’den yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon TL yatırıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduğunu kaydetti.

Bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, her çocuğun yaşama en sağlıklı şekilde ailesinin yanında hazırlanabileceğine işaret etti. SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirten Bakan Yanık, SED’den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2.337 TL destek verildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, ''SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık.'' ifadesini kullandı.

Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirtti.

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Derya Yanık sed
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