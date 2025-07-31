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Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarıldı!

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarı güncelenmişti. Buna göre, Temmuz ayı doğum yardım ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı paylaşımda, "299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" sözlerini kullandı.

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarıldı!
Ezgi Sivritepe

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı.

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarıldı! 1

ANNELERİN HESAPLARINA AKTARILIYOR

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarıldı! 2

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını bildiren Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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