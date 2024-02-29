Bakan duyurdu: Esnaf finansman desteği kredisinde limit artırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB finansman destek kredisine ilişkin olarak, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı" dedi.

AK Parti iktidarı döneminde esnafın iş imkanlarının büyüdüğünü, esnafa verilen desteklerin arttığını, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini anımsatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisi yarın sabah itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun" diye konuştu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





