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Bakan duyurdu: Evde Bakım Yardımı yatmaya başladı: Aylık 7 bin 608 TL...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.03.2024 13:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Yardımın toplam tutarı 4.2 milyar TL olarak açıklandı.

Bakan duyurdu: Evde Bakım Yardımı yatmaya başladı: Aylık 7 bin 608 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapılıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

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AYLIK 7 BİN 608 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakım yardım
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