Bakan duyurdu! O illere hane başı 5 bin TL yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenenlerin yanlarında olduklarını belirtti.

HANE BAŞI 5 BİN TL DESTEK

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.









