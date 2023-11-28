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Bakan duyurdu! O illere hane başı 5 bin TL yardım

28.11.2023 17:33 | Son Güncelleme:
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Şiddetli yağışların artması bazı illerde sele neden olmuş hem vatandaşlar hem esnaflar zor durumda kalmıştı. Sert hava koşullarının ardından Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere hane başı 5 bin TL yardım yapılacağını duyurdu.

Bakan duyurdu! O illere hane başı 5 bin TL yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenenlerin yanlarında olduklarını belirtti.

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HANE BAŞI 5 BİN TL DESTEK

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sel Zonguldak Batman
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