Bakan duyurdu: YHT seferleri perşembe günü başlıyor

Koronavirüs nedeniyle ara verilen hızlı tren seferleri yarı kapasite ile yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında olacak" açıklaması yaptı.



