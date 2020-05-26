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Bakan duyurdu: YHT seferleri perşembe günü başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.05.2020 15:53 | Son Güncelleme

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, YHT ile ilgili "İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında olacak" açıklaması yaptı.

Bakan duyurdu: YHT seferleri perşembe günü başlıyor

Koronavirüs nedeniyle ara verilen hızlı tren seferleri yarı kapasite ile yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında olacak" açıklaması yaptı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyi de şehirler arası yasak ne olacak?
izin belgesi olmadan binemiyoz izin belgesi almak çok zor o trenler boş gider boş gelir artik
trene serbest özel araçlara yasak mı istanbul-ankara Nasıl oluyor bu iş
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