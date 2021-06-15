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Bakan Elvan'dan cari veriler için açıklama: Kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor

15.06.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan'dan cari veriler için açıklama: Kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZÜ GÖSTERİYOR"

Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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