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Bakan Elvan'dan esnaflarla ilgili son dakika açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2021 11:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

Bakan Elvan'dan esnaflarla ilgili son dakika açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve yönetimi ile bir araya geldi.

'ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Elvan, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız. TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sayın Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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