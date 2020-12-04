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Bakan Elvan: İş dünyasının görüşleri yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “İş dünyasının görüşleri yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak” dedi.

Bakan Elvan: İş dünyasının görüşleri yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelerini sürdürüyor. İkili bugün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

'İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞLERİ YAPACAĞIMIZ DÜZENLEMELERE ÖNEMLİ KATKI SUNACAK'

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, “İş dünyasıyla görüşmelerimize Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile devam ettik. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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