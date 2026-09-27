Bakan Göktaş açıkladı! Doğal gaz desteğinde 2026 rakamları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik uygulanan Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına alındığını ve bu şekilde vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden hanelerin yararlanabilmesi için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Buna göre başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvurması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe ya da beldede ikamet etmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi kriterinin de sağlanması gerekiyor.

Vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Göktaş, vatandaşların ikamet ettikleri haneye ait faturaları e-Devlet üzerinden eailem.aile.gov.tr adresinde yer alan fatura ödeme hizmetini kullanarak ödeyebildiğini belirtti.

AİLE KARTIYLA DA ÖDEME YAPILABİLİYOR

Göktaş, doğal gaz desteğinin kullanımına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımız buna ek olarak Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartlarıyla Halkbank/TAM ATM kanalları üzerinden ödemek suretiyle, ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor. Destek programı kapsamındaki ödeme tutarları, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bu kapsamda, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’nda 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık.’’