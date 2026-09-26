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Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar dondurmacılık yapan Mehmet İldeniz, 3 tekerlekli elektrikli motosikletine güneş paneli taktırdı. Gün boyu Adana güneşinin altında mahalle mahalle dolaşarak limon dondurması satan İldeniz, güneş paneli sayesinde bir yandan motosikletinin elektrik ihtiyacını karşılıyor, diğer yandan panelin oluşturduğu gölgede sıcaktan korunuyor.

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

Kozan ilçesinde seyyar dondurmacılık yapan Mehmet İldeniz, yıllardır limon dondurması satarak yaşamını sürdürüyor. Hayırseverlerin kendisine ulaştırdığı dondurmaları da ilçedeki uzak mahallelere götürerek çocuklara ulaştıran İldeniz, elektrikli motosikletiyle uzun mesafelerde yaşadığı şarj sorununa kendi çözümünü buldu. Motosikletinin üst bölümüne güneş paneli yerleştiren İldeniz, Adana'nın kavurucu sıcağını bu kez avantaja çevirdi. Araç hareket halindeyken güneş panelinden elektrik üretirken, panel aynı zamanda motosikletin üzerinde gölgelik görevi görüyor.

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı 1

İldeniz'in güneş panelli elektrikli motosikleti özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çekerken limon dondurması almak için toplananlar, güneş panelini de merakla inceliyor.

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı 2

"40 KİLOMETRELİK MENZİLİ GÜNEŞ PANELİYLE AŞTIM"

Mehmet İldeniz, 40 kilometrelik menzili güneş paneliyle aştığını ifade ederek, "Uzak köylere giderken bisikletimle gidemiyordum. Vatandaşın hayırlarını ulaştırmak için uzak köylere gitmek istiyordum. Güneş paneli takmadan önce 40 kilometre gidebiliyordum. Şimdi güneş paneli olduğu için sürekli şarja takmıyorum. Her yere yolda kalmadan ulaşabiliyorum. Hem de gölgesinden yararlanıp mutlu oluyorum" dedi.
Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı 3

Gençlerden Meryem Azdağ ise Mehmet İldeniz'in yaptığı uygulamanın dikkat çekici olduğunu belirterek, "Dondurmacı abimiz güneş paneli yaptırmış. Çok mantıklı ve güzel düşünmüş" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana yakıt
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