BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM'e English Home yemek takımı ve çamaşır sepeti, Emsan çelik tencereler, sahanlar ile çatal kaşık takımı geliyor. Mutfak kategorisinde Tefal kek kalıbı, Pirge bıçak çeşitleri ve Paşabahçe bardak setleri öne çıkıyor. Ayrıca Dagi pijama takımları, yorgan ile ütü masası, çamaşır kurutmalık ve pratik banyo ürünleri de raflardaki yerini alıyor!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,890 TL
- Emsan çaydanlık 1,290 TL
- English Home 24 parça desenli rimli porselen yemek takımı 3,190 TL
- Paşabahçe diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 299 TL
- Paşabahçe diamond ayaklı su bardağı 299 TL
- Lav 12 parça odin çay seti - 170 cc 349 TL
- Tefal kek kalıbı - 26 cm 499 TL
- Pirge deluxe şef bıçağı - 32 cm 399 TL
Dagi erkek patlı pijama takımı 749 TL
- Dagi kadın pijama takımı 829 TL
- Tek kişilik sıvı geçirmez alez - 100x200+30 cm 399 TL
- Çift kişilik sıvı geçirmez alez - 160x200+30 cm 499 TL
- Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf - 100x200+30 cm 259 TL
- Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf - 160x200+30 cm 379 TL
- El havlusu - 30x50 cm 119 TL
- Yüz havlusu - 50x90 cm 179 TL
- Ayak havlusu - 50x70 cm 179 TL
Hobby Life tek fiyat plastik ürünler 29 TL
- Colorina yaprak model cam tabak çeşitleri 59 TL
- Colorina renkli desenli cam meyvelik - 30 cm 239 TL
- Benante rimli desenli kahve fincan takımı - 90 ml 279 TL
- Glass in Love gravürlü cam çerezlik - 140 ml 129 TL
- Glass in Love gravürlü cam şekerlik/lokumluk - 700 ml 209 TL
- Glass in Love döner standlı cam baharatlık seti 449 TL
Bu içerik 25 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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