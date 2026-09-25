BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM'e English Home yemek takımı ve çamaşır sepeti, Emsan çelik tencereler, sahanlar ile çatal kaşık takımı geliyor. Mutfak kategorisinde Tefal kek kalıbı, Pirge bıçak çeşitleri ve Paşabahçe bardak setleri öne çıkıyor. Ayrıca Dagi pijama takımları, yorgan ile ütü masası, çamaşır kurutmalık ve pratik banyo ürünleri de raflardaki yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,890 TL

Emsan çaydanlık 1,290 TL

English Home 24 parça desenli rimli porselen yemek takımı 3,190 TL

Paşabahçe diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 299 TL

Paşabahçe diamond ayaklı su bardağı 299 TL

Lav 12 parça odin çay seti - 170 cc 349 TL

Tefal kek kalıbı - 26 cm 499 TL

Pirge deluxe şef bıçağı - 32 cm 399 TL

Dagi erkek patlı pijama takımı 749 TL

Dagi kadın pijama takımı 829 TL

Tek kişilik sıvı geçirmez alez - 100x200+30 cm 399 TL

Çift kişilik sıvı geçirmez alez - 160x200+30 cm 499 TL

Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf - 100x200+30 cm 259 TL

Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf - 160x200+30 cm 379 TL

El havlusu - 30x50 cm 119 TL

Yüz havlusu - 50x90 cm 179 TL

Ayak havlusu - 50x70 cm 179 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürünler 29 TL

Colorina yaprak model cam tabak çeşitleri 59 TL

Colorina renkli desenli cam meyvelik - 30 cm 239 TL

Benante rimli desenli kahve fincan takımı - 90 ml 279 TL

Glass in Love gravürlü cam çerezlik - 140 ml 129 TL

Glass in Love gravürlü cam şekerlik/lokumluk - 700 ml 209 TL

Glass in Love döner standlı cam baharatlık seti 449 TL

Bu içerik 25 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.