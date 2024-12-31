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Bakan Göktaş duyurdu: 1830 engelli vatandaş kamuda istihdam edilecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.12.2024 12:35
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize, 1830 engelli vatandaşımızın e-KPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız" diyerek kamuda istihdamın haberini verdi.

Bakan Göktaş duyurdu: 1830 engelli vatandaş kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden, yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşın kamuda istihdam edileceğini açıkladı.

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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden, şu cümleleri kurdu:

"Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda, engelli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum: Yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşımızın daha e-KPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz.Bu atamanın şimdiden engelli bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum".

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mahinur özdemir
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