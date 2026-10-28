Bakan Göktaş duyurdu: Ekim doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı.

"ANNELERİMİZİN HESAPLARINA YATIRDIK"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı doğum yardımı ödemelerini annelerimizin hesaplarına yatırdık.

Bugüne kadar 1 milyon 386 bin 701 anneye, 1 milyon 425 bin 716 çocuğumuz için toplam 30 milyar 391 milyon lira destek sağladık.

İkinci, üçüncü ve sonraki çocuklarımızı kapsayan düzenli ödememizden ise 828 bin 730 evladımız yararlanıyor.

Doğum yardımı başvurularınızı “e-Devlet” ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamamız üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

Evlatlarını büyütürken ailelerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz"