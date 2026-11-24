Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen 'Aile ve Çalışma Hayatı Çalıştayı'na katıldı. Programa Göktaş’ın yanı sıra; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika üyeleri ve davetliler katıldı.

Bakan Göktaş, "Bir insanın hayatı, çalışma saatleriyle aileye ayrılan zaman arasında kesin çizgilerle bölünmez. Kişi, iş yerindeki huzuru evine, ailesinden aldığı morali ve güveni de çalışma hayatına taşır. İşte aile ile çalışma hayatı arasındaki ilişkiyi, bu bütünlük içerisinde değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ancak bugün bu uyumu korumak, giderek daha da zorlaşıyor. Çünkü dünya, insanların yaşama, çalışma ve aile kurma biçimlerini etkileyen köklü bir dönüşümden geçiyor. Demografik değişimler, dijitalleşme, kentleşme ve ekonomik koşullar, gündelik hayatın düzenini yeniden şekillendiriyor. Çalışma modelleri farklılaşıyor, bakım ihtiyaçları artıyor, ailelerin beklentileri değişiyor. Gençlerimiz, iş ve gelecek kaygıları nedeniyle evlilik kararlarını erteleyebiliyor. Çalışma koşulları ve çocuk bakımına ilişkin endişeler, ailelerin çocuk sahibi olma planlarını etkiliyor. Bütün bu gelişmeler, çalışma hayatına bakışımızı da yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımları daha da yaygınlaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

DHA

'150 VE ÜZERİ KONUTLU PROJELERDE GÜNDÜZ BAKIMEVİ AÇILMASINI ZORUNLU HALE GETİRDİK'

İş-aile dengesini güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirten Göktaş, "Başlattığımız kreş seferberliğiyle, çocuk bakım hizmetlerine erişimi tüm Türkiye’de yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorunlu kıldık. Bugün ayrıca, Sağlık Bakanımızla beraber 7/24 açık olacak ve Sağlık Bakanlığımıza yönelik kamu kreşini de Ankara’da açacağız. Tüm kamu kuruluşlarımızı bu seferberliğe davet ediyorum. Özel kreşlerin açılmasını kolaylaştırdık. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri için belediye kreşlerinin ruhsat ve hizmetlerini ortak bir standarda kavuşturduk. 150 ve üzeri konutlu projelerde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. ADEM ve SODAM’larda 697 kreş ve oyun odası açtık. Bugün denetimimizdeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor. Tüm bunların yanı sıra 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Kreşlerin yanında, Evde Bakım Desteğimiz ve gündüzlü bakım hizmetlerimizle engelli ve yaşlı bireylerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyor, sosyal hayata katılımlarını destekliyoruz. Aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın bir diğer önemli boyutu ise ihtiyaç duyulan her anda ailelerin yanında olmak. Çünkü her aile, zaman zaman güçlüklerle karşılaşabilir. Eşler arasında iletişimin zorlaştığı, çocuklarla ilişkilerde sorunların yaşandığı dönemlerde doğru rehberliğe ulaşmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle il müdürlüklerimizde ve sosyal hizmet merkezlerimizde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Çevrim içi danışmanlık hizmetimizle de bulunduğu yerden destek almak isteyen vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" diye konuştu.

'AİLE GÜÇLÜ OLURSA KAMU GÜÇLÜ OLUR'

Aile dostu çalışma hayatının yaygınlaşmasında kamu kurumlarının öncü rolü bulunduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Kamuda geliştirilen modellerin özel sektöre de yol göstermesini arzu ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen’in, aile hayatını destekleyen yaklaşımlarıyla bu sürece değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Aile güçlü olursa kamu güçlü olur, kamu güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Çalıştayın sonunda hazırlanacak Aile ve Çalışma Hayatı Politika Belgesi’nin hayırlı olmasını şimdiden diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır