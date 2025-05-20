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Bakan Göktaş duyurdu! Mayıs ayı SED ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş duyurdu! Mayıs ayı SED ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

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Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

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"MAYIS AYINA YÖNELİK TOPLAM 1 MİLYAR 227 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ SED ÖDEMESİNİ HESAPLARA YATIRDIK"

Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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sed sed yardımı mahinur özdemir
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