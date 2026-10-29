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Bakan Göktaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Göktaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Hande Dağ

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz.

Aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun!"

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Anahtar Kelimeler:
Mahinur Özdemir Göktaş
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