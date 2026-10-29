Bakan Göktaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz.

Aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun!"

Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz. Aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷 https://t.co/TuonWgCkEi