Bakan Işıkhan: "12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ilacın daha SGK’nın ödeme listesine alındığını açıkladı.

"12 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK"

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” dedi.

İşte Işıkhan'ın paylaşımı;

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”