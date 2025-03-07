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Bakan Işıkhan: 2024'te işe yerleşen 1,5 milyon vatandaşın 556 bini kadın

07.03.2025 14:05
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı boyunca aktif iş gücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır. 2024 yılında işe yerleşen 1,5 milyon vatandaşımızın 556 bini, yüzde 38,2'si kadındır" dedi.

Bakan Işıkhan: 2024'te işe yerleşen 1,5 milyon vatandaşın 556 bini kadın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Kadın Eli Projesi Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Işıkhan, kadınları; istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş aile uyumu gibi başlıca çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye önem verdiklerini belirterek, "Kadın istihdamını artırma ve nitelikli iş gücü hedeflerimize yönelik olarak özellikle İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz program ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleri ile İş Pozitif'i geçen yıl hayata geçirdik. Bu projeyle 950 bini aşkın kadının işe yerleşmesine aracılık ettik. İş Pozitif'e ilave olarak, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne (KİPAP) katılımcı olan kadınlara, çocuk bakım desteği sunuyoruz. İşverenlere her kadın işçi için en fazla 3 ay, aylık 32 bin 500 TL'ye kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 TL çocuk bakım desteği de veriyoruz" dedi.

'PROGRAMLARDAN YARARLANANLARIN YÜZDE 53'Ü KADINLAR'

Bakan Işıkhan, aktif iş gücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlendiğini kaydederek, "Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda; programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz. Sadece 2024 yılı boyunca aktif iş gücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır. 2024 yılında işe yerleşen 1,5 milyon vatandaşımızın 556 bini, yüzde 38,2'si kadındır. Sizlerle paylaştığım bu rakamlar bize hem kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmini hem de kalkınma ve gelişme sürecimizde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını göstermektedir. Bizler de bu gayrete gereken değeri; istihdam, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik hizmetlerimizde kadınlara yönelik özel olarak politikalar geliştirerek veriyoruz. Çalışma hayatına ara veren annelere doğum borçlanması ile en fazla 3 çocuk ve 6 yıla kadar eksik prim günlerini tamamlama imkanı sağlanmaktadır. Ölüm aylığı almaktayken evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği ödenmektedir. Ayrıca ev hizmetlerinde çalışan kadınlar, sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Doğum yapan sigortalı annelere, emzirme ödeneği ödenmektedir" diye konuştu. Programın sonunda Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında; kurs açan, işbaşı eğitimi başlatan veya istihdama katkı sağlayan 13 ilin Kadın Girişimci Kurulu başkanlarına plaketleri takdim edildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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