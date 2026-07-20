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Bakan Işıkhan açıkladı: 187,5 milyar liralık destek geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektörüne yönelik destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 döneminde toplam 187,5 milyar lira kaynak aktarılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan açıkladı: 187,5 milyar liralık destek geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektörüne yönelik yeni destek planını duyurdu. İstihdamın korunması ve üretim gücünün artırılması amacıyla yürütülen destek programının kapsamı genişletilecek.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, imalat sanayisinin üretim kapasitesini ve istihdamını güçlendirmek, çalışanların emeğini korumak için destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Işıkhan açıkladı: 187,5 milyar liralık destek geliyor! 1

İMALAT SEKTÖRÜNE MİLYARLARCA LİRALIK KAYNAK

İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 8,9 milyar lira destek sağlandığını açıklayan Işıkhan, program kapsamında yıl sonuna kadar işletmelere toplam 51 milyar lira destek verileceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan açıkladı: 187,5 milyar liralık destek geliyor! 2

DESTEK PROGRAMI 3 YILA UZATILDI

Bakan Işıkhan, yapılan yeni düzenlemeyle program süresinin 3 yıla çıkarıldığını belirtti. Buna göre, 2026-2028 yılları arasında toplam 187,5 milyar lira imalat sektörünün kullanımına sunulacak.

Işıkhan, üretimi ve emeği merkeze alan politikaların devam edeceğini vurgulayarak, imalat sektörünün desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istihdam destek ödemeleri sanayi üretim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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