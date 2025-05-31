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Bakan Işıkhan açıkladı! 31 Mayıs tarihinde sona eriyordu... 6 ay daha uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik desteğin devam ettiğini ifade etti. Bakan Işıkhan, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan açıkladı! 31 Mayıs tarihinde sona eriyordu... 6 ay daha uzatıldı
Ezgi Sivritepe

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2,5 yıla yakın geçti. Bölge ile ilgili çalışmalar sürüyorken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden bölgenin çalışma hayatı ile ilgili açıklamada bulundu.

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Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığını aktardı.

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Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Depremden Zarar Gören Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız
Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir.
Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/5/2025 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30/11/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla;

  • Söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin,
  • 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının,
    Mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgenin 15/12/2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi ve belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
    2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 2/2/2026 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
    6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31/12/2025 tarihine kadar, 2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/7/2026 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir.
    Yine ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 6/2/2023 ila 30/11/2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/12/2025 tarihine kadar ödeyebilmelerine imkân sağlanmıştır.
    İşverenlerin 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçları için 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil), 6/2/2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçları için 31/7/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartları sağlaması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkânı getirilmiştir.
    Bu hususlar dışında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının son ödeme tarihleri, kontrol muayene tarihleri yeni mücbir sebep tarihine göre uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için güncellenmiştir.
    Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz"

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
deprem bölgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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