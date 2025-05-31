Bakan Işıkhan açıkladı! 31 Mayıs tarihinde sona eriyordu... 6 ay daha uzatıldı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2,5 yıla yakın geçti. Bölge ile ilgili çalışmalar sürüyorken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden bölgenin çalışma hayatı ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığını aktardı.

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"Depremden Zarar Gören Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız

Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir.

Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/5/2025 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30/11/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla;