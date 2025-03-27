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Bakan Işıkhan açıkladı! 'İşsizlik oranı 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor'

27.03.2025 13:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalışıyoruz. İşsizlik oranı son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor" dedi.

Bakan Işıkhan açıkladı! 'İşsizlik oranı 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalışıyoruz. İşsizlik oranı son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor. 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İş gücü, 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ülkemizin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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